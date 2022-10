“La voy a extrañar porque la relación con mi mamá era muy diferente. Éramos muy unidas. Tengo el corazón roto y mis hermanos están tristes. No se puede quedar así. Les quitaron a cinco niños a su mamá y no es justo. Todo lo que se pueda hacer para que ya no salga", dijo Ashley Domínguez, la mayor de cinco hermanos.