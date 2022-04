Urgen voluntarios en escuelas de Arizona, mientras padres exigen la contratación de maestros preparados

[Mi hijo] “Siempre tenía muchas efes porque siempre me lo tenían en la oficina. Llegaba estresado…cuando llegas a esa edad [50 años] ya no tienes tanta paciencia para los niños de hoy. Mi niño no puede estar más de cinco minutos sentado”, dijo Perla Sánchez, quien se vio obligada a sacar a su hijo de la primaria Wilson; uno de los planteles educativos que requieren de estos voluntarios.