Vikki Carr habla por primera vez ante cámara de la pérdida de su esposo

Cuando Univision Arizona le pregunto a Carr de cómo se siente ya que su alma descansa en paz, Vikki contesto “La cosa es que me siento tranquila y tengo paz y por que ya no esta sufriendo”.

“Lo que me a salvado a mi, ha sido dios. Por que yo me acuerdo de que estaba en lagrimas pidiéndole a Jesús Cristo ¿Qué quieres que haga con mi vida ahora?”, con la voz quebrantada Carr continuó hablando “y el mensaje que me dio era, quiero que cantes para el mundo”.