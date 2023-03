El expresidente de México, Vicente Fox, visitó Phoenix para promover el voto de los mexicanos en el exterior

Sí señor, intensamente, porque es parte de la solución de la violencia. Si logramos a los cárteles quitarles el dinero que reciben por el tráfico de drogas ilegales, lograremos debilitarlos enormemente en su fuerza económica. Entonces, si esa es la razón principal, que yo estoy ahí. Pero además es un producto sano que sí resuelve problemas de salud y que ya está legalizado en todo el mundo y que es una buena respuesta medicinal a muchos problema. Uso una pomada de marihuana en la espalda, tengo dos cirugías, uso pomada pomada todos los días, salvo hoy que Martita no vino y me quedé sin mi sobadita en la espalda de marihuana. Fumado no, no me ha interesado. Dejé el cigarrillo hace 50 años y creo que hice muy bien, porque hoy a los 80 años me mantengo más o menos bien y estoy sano. Hago mucho ejercicio y no necesito fumar.