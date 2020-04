"Uno trata de estar feliz y tener un buen día es lo que más necesitamos en este momento de tensión”: empleada de un supermercado

"Hay que pensar en los demás, si nosotros dejaramos de trabajar mucha gente no podría obtener sus alimentos", dijo Carmona.

“Yo trabajo en el área de deli es muchísimo porque estamos hablando de comida, estamos tratando con mucho cuidado, las manos no se si se vean están resecas, todas maltratadas, pero no importa por el bien de todos”, mencionó la inmigrante mexicana.

“Hemos tomado medidas que a lo mejor no te imaginarías, en Walmart el pan se pone individualmente en bolsitas, la comida es así medida con los clientes. Ees pues la distancia como debe ser, el cubreboca a veces no nos deja interactuar porque se tapa la voz, pero uno trata de estar feliz y tener un buen día es lo que más necesitamos en este momento de tensión”.

“A mi siempre me gusta decirles que tenga buenos días que esten a salvo, tratar de sonreir lo más que puedo por muy mal que te traten pues es la frustración los que los tiene así”, contó Carmona.

“A nosotros nos ha tocado ver niños en los carritos con los papás abriéndoles las comida, chupándose los deditos no sé si no están pensando en el peligro. Yo los invitaría a que si no tienen con quien dejar a sus hijos, pues hay papás solteros, que traten de hacer sus compras en línea”, recomendó.