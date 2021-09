“Me siento como que estoy en un sueño”: el regreso a México de sus abuelos tras obtener su residencia legal

Al paso de los días me tocaba a mi irme. Es ahí donde me di cuenta que la vida ya había dado ese círculo completo del que tanto me hablaban. Los dejé ahí en su Cuernavaca, Morelos y regresaría por ellos en un par de meses. Me tocó a mí pedirles que se cuidaran. Me tocó a mí exigirles que no salieran por la noche, que estuvieran atentos de sus alrededores y que volvería por ellos, quisieran o no, en la fecha en la que acordamos.