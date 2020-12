Ciudad de Tucson emite toque de queda para evitar más contagios de coronavirus

La alcaldesa originalmente había pedido que el toque de queda comenzara el martes y entrara en vigor todas las noches a partir de las 8pm a las 5 am.

“La realidad es que hemos esperado y esperado y, a pesar del gran aumento [refiriéndose a cosas de covid-19] , no hemos visto ninguna acción significativa por parte del gobernador Ducey. Es en ausencia de esta dirección estatal que ahora tenemos que actuar localmente”, escribió Romero en un tuit .

Se recomienda el cierre del estado, y el uso obligatorio de cubrebocas, esto por parte de expertos de las tres universidades, quienes después de evaluar la actual situación del coronavirus que azota al estado de Arizona , en donde se han reportado casos en números record desde que empezó la pandemia, enviaron una carta al departamento de salud, en donde se detalla que pasaría si no se actúa de forma inmediata.

“Todos concordamos que los casos van en aumento dramáticamente y que, si no actuamos rápido, que Arizona va a vivir un numero de hospitalizaciones y de uso del cuidado intensivo catastrófico”, reitera Joe Gerald, profesor de salud pública de la Universidad de Arizona (UArizona).

“Lo que estamos viendo es que, si no se actúa ahorita ya, el sistema de salud va a colapsar, ahorita ya se esta decidiendo entre procedimientos quirúrgicos que no son urgentes, pero si se continua así se empezara a decidir entre quien recibe tratamiento y quien no, y esto provocara miles de muertes”, explica Gerald, profesor de salud pública de UArizona.