“No es que Dios se lo haya llevado, le arrancaron la vida así...cruel”: madre de Rene Sánchez

“Me dejo sola. Se fue y me dejo. Y no es que Dios se lo haya llevado… le arrancaron la vida así, cruel. Le dio por la espalda y yo no voy a descansar hasta que lo agarren,” dijo la mama de la víctima, Alicia Sánchez, en entrevista exclusiva con Héctor Lagunas de Univisión Arizona. Comentó que su hijo era una persona ejemplar: padre de cuatro adolescentes que se destacaba como ingeniero civil. No logra asimilar que su hijo de entonces 39 anos ya no está con nosotros, situación que- dice- la ha llevado a depender de medicamentos para disminuir el profundo dolor.