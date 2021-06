Ofrecen ayuda para víctimas de violencia doméstica en Phoenix

Por lo ocurrido, expertos llaman a tomar acción ante los incidentes de violencia doméstica: “ No las minimicen [las acciones/abusos], no piensen ‘ a mí no me va a hacer nada’. Yo he tenido clientes que han sido asesinadas, que no creyeron en las señales, que creyeron que iban a lograr un cambio en la persona”, alerta Martha Muñoz, psicóloga en Phoenix.