Este hombre tiene con una condena por delitos sexuales, la advertencia de las autoridades por una comunidad segura

"Esta notificación no pretende aumentar el miedo; más bien, creemos que una comunidad informada es una comunidad más segura. El YCSO no tiene autoridad legal para indicar dónde puede vivir o no un delincuente sexual. A menos que existan restricciones ordenadas por la corte, este delincuente es constitucionalmente libre de vivir donde quiera que elija", señala el comunicado.