"Responsabilidad, transparencia y resultados": esto promete Katie Hobbs candidata a gobernadora de Arizona

"Nací y me crié aquí mismo en Arizona, y amo nuestro estado. Al crecer, mis padres y la comunidad de nuestra iglesia realmente me enseñaron el valor del servicio. Y desde el principio, supe que quería ayudar a otras personas. Así que me convertí en trabajadora social, ayudé a administrar un refugio para víctimas de violencia doméstica" contó Hobbs.