Esta organización en Arizona ofrece ayuda para los adultos que deseen obtener su diploma de GED

“Fui a la high school, llegué como hasta el 12 grado y me embaracé con mi primer niño y por eso yo no pude terminar la escuela”, dijo Bencomo, quien asegura que fue animada por su actual novio a reanudar sus estudios. “Comencé a buscar, y como había mucha gente diciéndome que no podía agarrar mi high school diploma, estaba buscando para hacer mi GED test”.