El histórico estudio de cine Old Tucson reabre sus puertas al público después de dos años

John Wayne protagonizó cuatro películas filmadas en Old Tucson, incluidas "Rio Bravo" y "El Dorado". Ronald Regan protagonizó “The Last Outpost” allí. Algunos otros clásicos (no todos ellos westerns) filmados al menos en parte en Old Tucson son “3:10 to Yuma”, “Three Amigos”, “Lilies of the Field”, “Cannonball Run”, “Tombstone” y “A Star Is Born” de 1976. Varios programas de televisión, incluyendo “Little House on the Prairie”, y comerciales también fueron filmados en el set de Tucson.