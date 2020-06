No será una orden, gobernador de Arizona pide "Mantenerse en casa seguro y saludable"

Arizona batalla con uno de los peores picos de coronavirus en el país. El gobernador Doug Ducey pidió a los residentes del estado no salir de sus casas sino es necesario y mantenerse saludable "por su familia y sus amigos".

"Si no necesita salir, manténgase en casa. Salga a trabajar, busque la comida y regrese a su hogar", dijo Ducey. Agregó que no es una orden, que no cerrará negocios pero pide que se mantengan en casa para que disminuya la propagación del virus.