“Ya no encontré a mi madre”: mexicana logra volver a su país con sentimientos encontrados

“Iba con sentimientos encontrados. Llena de felicidad, aunque tenía mucha tristeza porque mi mamá siempre me estaba esperando. Ahora ya no encontré a mi mamá, y eso fue algo muy fuerte para mí; pasan los años y cuando puedes volver a tu país ya no encuentras a muchos de los seres que amas. Fui a fortalecerme a su tumba, a estar con ella de alguna manera”, dijo la mujer emocionada.