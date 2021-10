"El regalito que me dejó COVID": Mujer dice que sufre fatiga y dolores de cabeza a casi un año de infectarse

Tal es el caso de Irma Díaz quien se contagió hace casi un año, durante el mes de noviembre del 2020. Hoy día, Díaz asegura que padece un cansancio que no la deja llevar una vida similar a la de antes. “ Sin exagerar, a las 5 o 6 de la tarde yo ya estoy en pijamas… ya me quiero acostar hasta otro día”, expresó durante una entrevista con Univision Arizona. “Como que no tienes energía ni para caminar, simplemente como un costal de papa”, agregó.