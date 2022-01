Muere un niño de 11 años atropellado en una carretera cuando se bajó del auto para jugar con la nieve

Las autoridades no han identificado al menor hasta el momento. No obstante, dieron a conocer que el niño fue atropellado por un Jeep Wrangler conducido por una mujer de 20 años, residente de California. Agregaron que no han descartado la discapacidad como un factor en esta colisión, sin embargo, el caso ha sido entregado a la Oficina del Fiscal del condado de Coconino.