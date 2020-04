Lo que tienes que saber sobre los cambios de horarios del tren ligero de Valley Metro

A partir del sábado 11 de abril, el tren ligero tendrá el mismo horario de lunes a sábado, con frecuencia de 15 minutos desde las 4 AM hasta las 6 PM; no habrá servicio nocturno los viernes y sábados.

Además, Valley Metro anunció que el servicio de autobús Peoria on the Go se suspenderá a partir del jueves.