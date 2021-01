Alertan sobre intento de estafa telefónica a nombre de presuntos agentes del Seguro Social

La señora Elizabeth Torres, envió un correo electrónico a la redacción de Noticias Univision Arizona , asegura no cayó en la trampa, pero aun así levanto un reporte virtual con las autoridades, porque no quiere que los estafadores sigan haciendo de las suyas.

“Me dijeron que eran agentes del Seguro Social, inclusive hace unos días, me hablo otra muchacha también según agente del seguro social, yo le dije no lo eres, ella enojada me responde; si, si lo soy”, relata Torres, quien además dice que en la misma llamada le dijeron que estaba involucrada en actos ilícitos.