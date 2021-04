Dejarán de suspender licencias de conducir a quien no pueda pagar multas en Arizona

Arizona. - Con apoyo bipartidista, la legislación pone fin a la practica de suspender o restringir licencias de conducir por no pagar multas de tránsito. El proyecto de ley se produce en medio de una creciente conciencia de las formas en que las multas de tráfico de bajo nivel pueden convertirse en deudas graves o incluso sanciones penales para las personas de bajos ingresos.

“Manejar sin licencia significa que no tiene el conocimiento básico, si no tiene licencia y no hay un accidente y pasa algo va a ser mucho peor, llega la policía y sabe que estás sin licencia”, indica Alberto Gutier, director de la seguridad de las carreteras de Arizona.