Las consecuencias de sobrepasar el tiempo permitido en Estados Unidos

Los residentes de la frontera que cruzan con regularidad hacia Estados Unidos con la denominada visa láser no deben extender el tiempo de permanencia otorgado por las autoridades porque hacerlo le ocasionará problemas.

"Las personas que sobrepasan el tiempo están sujetas a que esa visa sea cancelada y también a que sean puestas en proceso de deportación porque está bajo la ley", asegura la abogada Claudia Arévalo. " No pueden quedarse más de 180 días ", agrega.

Tener un permiso por un determinado tiempo no significa que pueda quedarse por todo ese tiempo, explica Arévalo. "A veces tienen la I-94 que es el permiso de entrada y salida por un año, pero eso no es para que se queden por un año en Estados Unidos, sino simplemente para no tener que bajarse y pedirla cada vez que ingresen", afirma la abogada.