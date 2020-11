La oficina del FBI en Phoenix ofrece pasantías y trabajos para veteranos

PHOENIX, Arizona.- El servicio a Estados Unidos no tiene que terminar cuando con el servicio militar. Frankie Gómez sirvió en el ejercito por 23 años, se retiró en 2014 y ahora forma parte de los casi 6,000 veteranos trabajan para el FBI.

“Nunca se imaginé ser parte del FBI. Después de 23 años en el ejercito, me colocaron en una unidad de transición y mientras se sometía a cirugías, me hablaron de una pasantía en el gobierno federal, y era el programa de Wounded Warriors. Y después de terminar la pasantía, me ofrecieron un trabajo completo”, cuenta el veterano del ejército que ahora se desempeña como técnico de apoyo operativo del FBI en la oficina de Phoenix.