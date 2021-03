La Cruz Roja hace un llamado a los residentes de Arizona a donar sangre y así salvar vidas

La Cruz Roja Americana indica que se necesitan todos los tipos de sangre para garantizar un suministro confiable para los pacientes.

“Se requiere una tarjeta de donante de sangre o una licencia de conducir u otras dos formas de identificación al momento del registro. Las personas que tienen 17 años de edad en la mayoría de los estados (16 con el consentimiento de los padres cuando lo permita la ley estatal), pesan al menos 110 libras y gozan de buena salud en general pueden ser elegibles para donar sangre”, se lee en un comunicado de La Cruz Roja Americana.

Usted puede hacer una cita para donar sangre ahora descargando la aplicación gratuita de Donación de Sangre de la Cruz Roja, visitando RedCrossBlood.org, llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767)

Próximas oportunidades de donación de sangre del 15 al 31 de marzo:

Maricopa



En la ciudad de Chandler:

3/15/2021 de 9 am a 3 pm: Attorneys for Freedom Law Firm, 3185 S Price Road

3/20/2021 de 8 am a 1 pm: Basis Chandler, 4825 S Arizona Ave

3/21/2021 de 8 am a 2 pm: Saint Andrew the Apostle Catholic Church, 3450 West Ray Road

3/25/2021 de 8 am a 2 pm: Chandler Country Inn and Suites by Raddison, 7425 W Chandler Blvd

En la ciudad de Gilbert:

3/23/2021 de 10 am a 4 pm: LDS Superstition Springs, 555 S Recker Road

3/23/2021 de 11 am a 5 pm: Living Spaces, 2300 S Santan Village Parkway

3/24/2021 de 8 am a 1 pm: Mission Community Church, 4450 E Elliot Road

En la ciudad de Glendale:

3/19/2021 y 3/24/2021 de 9 am a 2 pm: Civil Air Patrol Glendale, Glendale Municipal Airport, 6575 N Glen Harbor Blvd - Gate 15

En la ciudad de Goodyear:

3/28/2021 de 10:30 am a 3:30 pm: Texas Roadhouse, 15255 W McDowell Rd

En la ciudad de Laveen:

3/31/2021: 10 am a 4 pm: Cesar Chavez Library, 3635 W Baseline

En la ciudad de Mesa

3/18/2021 de 8 am a 1 pm; Fiesta Lincoln, 1720 S Mesa Dr

3/18/2021 de 8 am a 3 pm: Civil Air Patrol, 4730 E Falcon Dr.

3/18/2021 de 9 am a 3 pm: Red Mountain Multi-generational Center, 7550 East Adobe

3/23/2021 de 9 am a 2:30 pm: Ross Farnsworth East Valley YMCA, 1807 S. Sunview

3/26/2021: 9 am a 2 pm: Civil Air Patrol, 4730 E Falcon Dr.

3/27/2021: 9 am a 2 pm: Civil Air Patrol, 4730 E Falcon Dr.

En la ciudad de Peoria

3/16/2021 de 10 am a 3 pm: Ridenow Peoria, 8546 W Ludlow Dr

En la ciudad de Phoenix

3/16/2021 de 8 am a 1 pm: EOS Fitness, 5031 E. Elliott Road

3/16/2021 de 8 am a 1:30 pm: Vogue Recovery Arizona LLC, 4122 N 17th St

3/16/2021 de 9 am a 3 pm: Drury Inn & Suites Phoenix Airport, 3333 E University Dr.

3/19/2021 de 9 am a 2:30 pm: American Red Cross Greater Phoenix Region, 4747 N. 22nd St. Suite 100

3/22/2021 de 9 am a 2:30 pm: AC Hotel Phoenix Biltmore, 2811 E Camelback Rd

3/24/2021 de 8 am a 2 pm: EOS Fitness - Phoenix - Scottsdale Rd /101, 7000 E Mayo Blvd, Bldg 13

3/25/2021 de 9 am a 2 pm: Courtyard by Marriott Phoenix Airport, 2621 South 47th Street

3/25/2021 de 1 pm a 6 pm: Sheraton Phoenix Crescent, 2620 W Dunlap Ave

3/26/2021 de 9 am a 2:30 pm: American Red Cross Greater Phoenix Region, 4747 N. 22nd St. Suite 100

3/28/2021 de 10 am a 2:30 pm: Desert Foothills United Methodist Church, 2156 e liberty lane

En la ciudad de Scottsdale

3/17/2021 de 9 am a 3 pm: First Christian Church Scottsdale, 7405 E. McDonald Drive

3/24/2021 de 9 am a 2 pm: Scottsdale Quarter, 15059 N Scottsdale Rd, Suite 230

3/28/2021 de 9 am a 3pm:, Leader Saves Lives Yeju Srivastava, 5201 N Pima Rd

3/30/2021 de 9 am a 3 pm: Scottsdale Area Association of REALTORS, 8600 E Anderson Dr Suite 200

3/31/2021 de 9 am a 2 pm: Scottsdale Area Association of REALTORS, 8600 E Anderson Dr Suite 200

En la ciudad de Surprise

3/22/2021: 10 a.m. - 3 p.m., Rodeo Hyundai, 12925 North Autoshow Ave

3/31/2021: 12:30 p.m. - 6:30 p.m., Walgreens, 15490 W Bell Rd

En la ciudad de Tempe

3/15/2021: 11 a.m. - 5 p.m., Four Peaks Brewing Company, 1340 East 8th Street, #104

3/21/2021: 9 a.m. - 2:30 p.m., Springhill Suites, 1601 W Rio Salado Pkwy

3/25/2021: 10 a.m. - 3:30 p.m., Arizona State University, 600 E Veterans Way,

Pinal



En la ciudad de Apache Junction

3/19/2021 de 2:30 pm a 6:30 pm: Mountain View Lutheran Church, 2122 S Goldfield Rd

En la ciudad de Casa Grande

3/23/2021 de 8 am a 1 pm: Regional Fire & Rescue, 7951 W McCartney Rd.,

En la ciudad de Eloy

3/18/2021 de 10 am a 3 pm: Civil Air Patrol Eloy, 404 E Phoenix Ave,

En la ciudad de San Tan Valley

3/27/2021 de 9 am 3 pm: LDS San Tan Valley AZ North Stake, 41246 N Barnes Parkway

