El ‘Kino Sports Complex’ en Tucson servirá como un punto de distribución para la vacuna contra el coronavirus

El sitio dará prioridad a las personas de 75 años o más, otros que estén en la Fase 1B de las vacunaciones y aquellos de la Fase 1A que aún no han sido vacunados.

Es importante recalcar que las personas mayores de edad que no pueden hacer una cita pueden llamar al teléfono 211 , en donde les podrían orientar en el proceso.

Los horarios de funcionamiento son:

Lunes a viernes de 8 AM a 5 PM.

Sábado, de 8 AM a 4 PM.

Domingo, de 8 AM a 1 PM.