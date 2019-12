Julio César Chávez Jr. no da el peso para la pelea contra Daniel Jacobs en Phoenix

Julio César Chávez Jr. pierde el primer round antes de enfrentar a Daniel Jacobs. La pelea que estaba pautada entre púgiles de 168 libras tuvo que ser cambiada a 173 libras porque el boxeador mexicano no dio el peso este viernes.

Julio César Chávez pierde primer round antes de enfrentar a Daniel Jacobs , en el pre pesaje de esta mañana se tuvo que mover la pelea las 173 libras , según se informa el Jr no podrá dar el peso pactado de las 168 lbs. @UnivisionAZ pic.twitter.com/hOiliiyXko

Pero Chávez Jr. no parece estar contrariado por haber sobrepasado las 168 libras. "Es algo que me beneficia por que la pelea no es de campeonato . Se trabajó muy duro para la pelea y lo más importante es ganar la pelea”, declaró a Univision Arizona. También desestimó la multa que recibirá: “Eso es lo de menos".