Avanza el juicio contra el acusado de matar a Isabel Celis, una niña de 6 años en que desapareció de su casa en Tucson

El jurado también escuchó este miércoles a las madres de dos niñas cuyas fotografías fueron encontradas por los investigadores en una carpeta nombrada My Secret Apps en los iPads de Clements. Ambas mujeres dijeron que no sabían sobre las fotos hasta que la policía de Tucson las entrevistó en el 2021 y les mostró las fotos tomadas en 2013. Las mujeres dijeron que no conocian a Clements y no tenían idea por qué tenía fotos de su niñas.