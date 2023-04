Investigadores de UArizona ayudarán a rastrear hongos mortales en aguas residuales de Arizona

En el último mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que los casos clínicos de infecciones por Candida auris casi se han triplicado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que generó comparaciones con el exitoso programa de HBO "The Last of Us", en el que un patógeno fúngico provoca un escenario apocalíptico y el fin de la civilización tal como la conocemos.