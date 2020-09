Instalan una cabina desinfectante en el Consulado de México en Phoenix

Se trata de la maquina GT1000 de la compañía Genatek Global , la cual cuenta con un proceso de desinfección además de tener un sistema de reconocimiento facial que detecta si la persona usa o no mascarilla además de que mide la temperatura. "Van a poder venir y van a estar mas seguros porque éste aparato nos va a ayudar a que usted este sanitizando y revisado en temperatura además del gel en las manos", comentó Lucia León Días Infante, Cónsul de Protección del Consulado de México en Phoenix .

¿Qué pasa cuando la persona no pasa uno o los dos requisitos?

Cuando la persona no utiliza cubrebocas o tiene la temperatura alta entonces la maquina suena una alerta visual y auditiva al operador que es un guardia de seguridad. "Si alguien no cumple con la temperatura se le va a pedir que por favor tome su descanso de dos semanas y nosotros le podemos llamar y asignar una cita posteriormente", declaró Díaz Infante.