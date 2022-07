Familiares de quienes murieron en un tiroteo durante un convivio en Surprise relatan el terror que vivieron

Entre las personas que sobrevivieron a las heridas está una mujer que recibió múltiples impactos de bala en el brazo. Buscando proteger a sus hijos, ayudó a someter a Hunt y lo desarmó. “Empezó a balacear mi puerta y le decía que por favor no; hay niños. Pero él estaba fuera de sí, no me decía nada. Se agachó y me apuntó a la cara y ahí lo jalé. Se destanteó y cayó detrás de mí. Hizo un esfuerzo muy grande, pero le quité la pistola. Lo único que pude hacer fue disparar a la pared y vaciar la pistola”.