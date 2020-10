Familia adeuda cerca de $3 millones después de que sus seres queridos murieran por coronavirus

“ Primero me llegó una de dos y medio millones, y ahora me llegó una de 300,000 ”, dijo Ricardo Aguirre.

El propio Ricardo también estuvo en el hospital y eso provocó que no pudiera trabajar en su negocio de comida. Para entonces ya no pudo pagar los préstamos que tenía antes de la pandemia, el banco le quitó su camión de comida y lo echaron del lugar donde cocinaba por no pagar la renta.