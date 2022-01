Casos de covid-19 aumentan en Arizona mientras Maricopa es el condado con más contagios

Univision Arizona le preguntó al doctor White acerca de su opinión sobre el mensaje continuo de que ómicron no es igual de severo. “Incluso si se declara como leve, en realidad no lo es… consume una cantidad de recursos, complicó otros servicios de salud [y] complicó el sistema. Incluso, si el síntoma en un individuo podría no serlo, podría serlo en otros”, aseguró el doctor White.