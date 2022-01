“Me siento bien y no tengo síntomas”; alcaldesa de Phoenix da positivo al covid-19

PHOENIX, Arizona. - La alcaldesa Kate Gallego anunció este viernes que dio positivo al coronavirus a pesar de contar con la vacuna de refuerzo.

“En todo el país, las personas que han sido vacunadas y [con la de refuerzo] todavía están contrayendo una versión leve de Covid-19. He recibido ambas dosis de la vacuna y un refuerzo, pero he dado positivo por el virus. Me siento bien y no tengo síntomas. Estoy siguiendo las instrucciones de los CDC. Permanezco en estrecho contacto electrónico con mi [equipo] personal para asegurar que mi trabajo en nombre de la gente de Phoenix continúe sin interrupciones”, dijo Kate Gallego mediante un comunicado de prensa.

El informe de la alcaldesa de Phoenix se hace el mismo día que el estado de Arizona reporta 14,888 nuevos contagios por el coronavirus. Ante el aumento de casos de coronavirus en el estado, expertos de salud tienen las siguientes recomendaciones para combatir la contagiosa variante ómicron.





El arma más eficaz es la vacuna ; ayuda prevenir las hospitalizaciones y las muertes.

; ayuda prevenir las hospitalizaciones y las muertes. Las mascarillas siguen siendo un escudo contra el coronavirus y los CDC las recomiendan para todos aquellos mayores de 5 años.

siguen siendo un escudo contra el coronavirus y los CDC las recomiendan para todos aquellos mayores de 5 años. Las pruebas para detectar la enfermedad; al comprobar el contagio, es más fácil tomar medidas para curarse y evitar la propagación del coronavirus. ¿Buscas hacerte una prueba de coronavirus de forma gratuita? Aquí tienes una lista de lugares a los que puedes ir.

Phoenix intensifica la lucha contra el covid-19.

La ciudad de Phoenix anunció esta semana que redoblará los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, lo cual invertirá $4.9 millones en ampliar el programa móvil de pruebas y vacunaciones. Además, la nueva inversión creará un plan de distribución de test caseros para la detección del covid-19.

De acuerdo con el comunicado de prensa enviado a Univision Arizona, así distribuirán los $4.9 millones:

$3.5 millones serán utilizados para expandir la vacunación y las pruebas de coronavirus .

. $1.4 millones financiarán la distribución de los kits de pruebas caseras.