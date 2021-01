“Es prudente vacunarse aunque ya haya tenido coronavirus”, aclara experto

“Aunque ya ha sido infectado por Covid-19, tememos que la posibilidad de reinfección es posible. El virus ya va mutando, va cambiando, hay nuevas cepas, y es prudente vacunarse, aunque ya haya tenido coronavirus”, asegura el Dr. Pedro Rodríguez. “Algunas personas pueden pensar que si tienen anticuerpos, ya no van a necesitar la vacuna y nosotros, los científicos, pensamos que sí deben ponérsela”.

“Hay evidencia que los infectados desarrollan anticuerpos, pero la realidad es que por ahora no se sabe cuando dura esa inmunidad”, explica el Dr. Josh Labaer, director del Instituto de Biodiseño de ASU.

“Definitivamente es mejor y menos peligroso obtener la inmunidad con la vacunación que teniendo el virus porque hay personas jóvenes y sanas que no necesitan hospitalización, pero que están reportando secuelas como taquicardia, problemas con la memoria, dolores de cabeza crónicos entre otros padecimientos tras tener coronavirus”, advierte el Dr. Labaer. “Con la vacuna, es predecible, ya se saben cuales los efectos secundarios por ahora. No son graves, no duran más de unas horas y son los mismos efectos esperados de cualquier vacuna”.