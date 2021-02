Pima: departamento de salud anuncia reprogramación de citas para la vacuna contra el Covid-19

Autoridades de salud en Pima reiteran que, si el proveedor con el que está programada su cita no se comunica con usted, no es necesario que se comunique con el condado o los proveedores de vacunas para verificar su cita .

Según el doctor Pedro Rodríguez, un medico en Arizona, no hay que preocuparse si no recibe la segunda dosis exactamente a los 21 días después de la inmunización con Pfizer o a los 28 días con moderna.

“Si pasan cinco o seis semanas no importa, póngase la segunda vacuna porque no hay un tiempo máximo esperemos que sea a la brevedad posible del mes”, explica el doctor Rodríguez.