Hombre intimida a empleados y gerentes de tiendas Target que apoyan abiertamente a la comunidad gay

Schmidt prometió protagonizar escenas masivas en algunas tiendas Target. Y aun así haya dejado clara la aparente amenaza, expertos en temas legales señalaron que este joven conoce muy bien sus leyes civiles y por lo tanto no enfrentaría cargos. “Él está protegido por la primera enmienda… el que solo haya hablado y no actuado, no es un delito,” explicó Matthew Brown, director de la Liga Antidifamación en Arizona.