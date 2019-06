“Estuve cara a cara con Jesús”: la historia de una mujer que dejó de respirar por 27 minutos

Pero Tina no es la única protagonista de esta historia, su sobrina Madie Jhonson decidió tatuarse tal cual el mensaje que ella escribió luego de esos 27 minutos. “Me ha dado una mayor confianza en una fe que a menudo no se ve. Me ha dado tangibilidad a un Esperanza eterna que no está muy lejos “, fue parte del mensaje que escribió Madie en el texto con el que acompañó la imagen del tatuaje.