Estos son los lugares en Arizona en los que podrás disfrutar de las festividades del 4 de julio

Si aún no tiene planes para celebrar en familia o con amigos este 4 de julio, a continuación te presentamos una lista de festividades y fuegos artificiales que se estarán realizando en Arizona.

Flagstaff- Desfile del 4 de julio 2019

La Cámara de Comercio de Flagstaff de 2019 anuncia el desfile anual el 4 de julio de que irá por la ruta del Centro Histórico de Flagstaff. El desfile es gratuito para asistir.

Horario: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Costo: El evento es gratis.

Ubicación:120 N Beaver St, Flagstaff, AZ 86001, USA

Tucson- 4 de julio “Freedom Run” en el parque Reid

Usted puede celebrar el 4 de julio corriendo 4 millas.

Horario: el registro para el día de la carrera comienza a las 5:15 a.m.

Costo: 17 años y menos de $ 25; 18 años y mayores de $ 30; todas las edades $35.

Ubicación: Reid Park Ramada # 22, 100 Country Club Rd. Tucson 85716 Marque