Estos son los grupos comunitarios que ofrecen ayuda y pruebas de coronavirus a inmigrantes

La organización, que ayuda a los niños de personas que viven en el país sin un estatus migratorio, así como a las familias de estatus mixto, cuyos miembros incluyen ciudadanos y no ciudadanos, estableció un fondo de ayuda . Su propósito es proporcionar $500 en cheques para cubrir el alquiler, servicios públicos y atención médica –si es necesario– para las familias no elegibles para recibir ayuda federal.

Más de 25 millones fueron entregados a 23 clínicas comunitarias en Arizona

“Es frustrante que estas personas ayuden a aliviar muchas de las luchas durante estos momentos, sin embargo no pueden beneficiarse de algunos de los recursos o no son incluidos en los paquetes de estímulo”, dijo Sosa.

Si ambos cónyuges no usan un número de Seguro Social para presentar sus impuestos, ellos y sus dependientes no son elegibles para recibir dinero de estímulo en la mayoría de los casos. El no partidista Migration Policy Institute estima que 5.5 millones de ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas de residencia se les negará la ayuda en virtud de la política que está siendo desafiada en demandas federales .

“Hay mucha tristeza”, dijo Patiño, “porque es sólo un recordatorio de que…, en cada momento parece que va a ser excluido y que no perteneces. Y no importa cuánto digan que eres ciudadano estadounidense, no eres realmente un ciudadano, a pesar de que no eres indocumentado, tus padres lo son”.