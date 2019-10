Estos son los eventos para conmemorar el Día de los Muertos en Tucson

Día De Los Muertos: On The Indigenous Roots Of The Holiday

La Asociación de estudiantes nativos americanos de Pima Community College (PCC)

invita a los estudiantes locales de secundaria, secundaria y PCC a aprender sobre la historia prehispánica de las vacaciones, así como a los pueblos indígenas que aún celebran sus derechos espirituales de los muertos.Estudiantes podrán crear sus propios altares en honor a un ser querido, habrá cena gratis, música, baile, fotomatón y manualidades para que disfruten las familias.

Cuando: noviembre 1, 2019 at 4:30 PM – 8 PM

Dónde: 2202 W Anklam Rd, Tucson, Arizona 89101

Costo: Habrá una caja de donación para la despensa de alimentos PCC, traiga productos enlatados.