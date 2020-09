Estas son las autopistas que estarán cerradas en Arizona durante el fin de semana

La Interestatal 17 en dirección norte se cerrará entre las carreteras Deer Valley y Jomax desde las 2 am del sábado hasta las 3 am del lunes (28 de septiembre) para la repavimentación del pavimento como parte del proyecto de reconstrucción. Loop 101 en dirección norte (Price Freeway) estará cerrado entre el US 60 (Superstition Freeway) y Loop 202 (Red Mountain Freeway) a partir de las 8 pm del viernes hasta las 5 am del lunes (28 de septiembre).