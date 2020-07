Está grave en el hospital con coronavirus, pero a su esposa le daban informes sobre otro paciente

Un padre de familia lucha por su vida en un hospital de Phoenix tras contagiarse con coronavirus. De acuerdo con la familia, el padre solo tenia fiebre que fue llevado al hospital Valleywise. “Cuando lo fuimos a llevar el estaba bien, es el alto y fuerte”, dijo la esposa en lagrimas quien asegura que su esposo tomaba todas medidas de seguridad para no contagiarse.

Sin embargo, Ignacio Ramírez de 49 años dio positivo al coronavirus y sus pulmones se dañaron a tal grado que lo han llevado a estar en cuidados intensivos.



La familia no puede visitarlo y el personal del hospital son los únicos que informan sobre su condición, al menos es lo que pensaban ya que durante los últimos días según recibían información de otro paciente.

“La enfermera de la noche, le hablamos y ella fue la que nos dijo, no el tiene ventilador, el no come, te dieron otra información de otro paciente. Yo no me queje al principio”, dijo Paula Arredondo, la esposa de Ignacio Ramírez.

Tras la llamada, la preocupación por su ser querido creció aún mas.

“Yo nomas pedía hablar con el doctor para que autorizara o pusiera en su expediente una video llamada para yo dar me cuento que, si era mi esposo, del que me estaban diciendo”, dijo la esposa de Ignacio quien afirma que el hospital no les regresaba la llamada.

Tras los hechos ocurridos, la familia contactó a Univision Arizona.

José Ángel Álvarez, reportero de Univision, contactó al hospital y el centro luego tomó una acción; se comunicaron directamente con la familia de Ignacio Ramírez quien sigue internado luchando por su vida desde hace casi dos meses.

“ Me hablaron a las 9 de la mañana para decirme que nos iban hacer una video llamada, se iban a poner de acuerdo con la enfermera para cuando ella entrara al cuarto y pudiera hiciera la video llamada”, relata la esposa de Ignacio. “Luego me llamaron para tras para hablar sobre la información del otro paciente que me habían dado… me dijo que lo sentía” dijo la esposa en una entrevista con Univision Arizona.

Tras lo ocurrido, el centro medico envió un comunicado a Univision Arizona:





Esto te puede interesar