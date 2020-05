Esta es la diferencia entre la prueba del Covid-19 y la de anticuerpos del coronavirus: experta de la Universidad de Arizona

Cada vez hay más pruebas de Covid`-19 disponibles para público pero también hay otra prueba , la de los anticuerpos de coronavirus que las personas se pueden hacer para saber si estuvieron expuestas al virus y no lo supieron.

Es posible que una persona haya tenido coronavirus sin darse cuenta, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), un 30% de las personas son asintomáticas . La prueba de anticuerpos ayuda a detectar el Covid-19 y determinar si estuvo o no expuesta al virus.

“Es para identificar los anticuerpos en la sangre de la persona. Se toma una muestra de sangre venosa y se busca los anticuerpos contra el virus”, explicó la doctora Cecilia Rosales, decana interina de asuntos de la comunidad de la Universidad de Arizona. “Lo que indica es que quizás fue expuesto y se infectó pero no manifestó síntomas. Le deja saber que estuvo expuesto en el pasado que quizás lo tuvo en el pasado".

Varios laboratorios están ofreciendo la prueba de anticuerpos al público sin necesidad de una orden médica por un costo de aproximadamente $100 , pero esta experta de la Universidad de Arizona señala que por ahora no es necesario que el público en general se haga la prueba.

“Si es un requisito de la empresa hagásela, pero si no es un requisito no es necesario porque en realidad no sabemos lo suficiente, si tiene positivo la prueba de anticuerpo y si va a mantener esa inmunidad”, afirmó Rosales.