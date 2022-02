"Era impensable antes ser activista": Daniel del Valle, asesor de Políticas para la Juventud en la ONU

PHOENIX, Arizona. - Más allá de los intereses políticos que pudieran existir, los jóvenes buscan verdaderos cambios por un mejor presente y futuro. Un gran ejemplo de esto es Daniel del Valle, quien actualmente se desempeña como asesor de Políticas para la Juventud en las Naciones Unidas y alto representante de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para la Juventud.

La distinción de este hispano preocupado por las juventudes es empoderar a estas comunidades y en particular a los jóvenes en los países en desarrollo, en temas que tienen que ver con economía y derechos humanos.

Entrevista uno a uno

Estando en donde estás ahora y dónde sabes que la mayoría de las decisiones, que cambian al mundo, se hacen ¿ en realidad si hay cambios con acciones?

Yo te puedo decir de primera mano, que los cambios se están haciendo… Otra cosa diferente es que no se vean de cara al público tan rápido. Por ejemplo, trabajando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York veo que los procesos son larguísimos, que se debaten horas y horas, días, semanas inclusos meses, pero es porque los países se tienen que poner de acuerdo. Pero los cambios se hacen, tardan algunos más, otros menos, pero se hacen.



En la agenda 2030, Del Valle busca el desarrollo sostenible y crear conciencia sobre el mundo actual ¿ cuáles otras misiones principales tienes?

Yo trabajo con las Naciones Unidas para asesorarles de tal forma, que no olviden que los jóvenes existimos. Que a la hora de dictar una decisión no solo hablen por ellos, sino porque nosotros los jóvenes tenemos una voz más alta para los diversos procesos de resolución.



Muchos jóvenes actualmente están involucrados en el activismo porque quieren cambios que los políticos no hacen. ¿ Qué opinas de los que se arman de valor y alzan su voz?

Era impensable antes ser activista. Ten en cuenta que, con el paso de los años nos hemos desarrollado socialmente, en todos los estados… Hace varios años decían que la mujer no era respetada o que los jóvenes no eran respetados y podrías desaparecer del mapa. Hoy debemos dar las gracias porque realmente podemos expresarnos tal y como somos y podemos decir lo que no nos gusta. Así que debemos estar agradecidos por las personas que actualmente dedican sus vidas a manifestarse públicamente por diversos aspectos.

Explícanos alguna de las opciones disponibles de como los jóvenes pueden seguir creciendo en las distintas áreas.





Son una oportunidad, las becas para las personas jóvenes que quieren formarse y seguir involucrándose y tomar experiencia en la OEA, en Washington DC. Donde pueden establecer también un vínculo diplomático, nacional, internacional al máximo nivel. Es una experiencia para la gente joven, que realmente quiere vivir de primera mano la política pública, cómo funcionan los diferentes aspectos de la política en general, cómo se trabaja en las organizaciones, a qué puntos de acuerdo se pueden llegar entre estados y también aprender sobre las observaciones electorales.