"Ellos no son un peligro": familiares de indocumentados piden su liberación por miedo al coronavirus

Este centro tiene el cuarto número más alto de casos de Covid-19 en el sistema de ICE, después de una instalación en S an Diego con 147 casos, Anson, Texas, con 72 casos, y Monroe, Michigan, con 64 casos.

Firman carta pidiendo un permiso humanitario

Entre lágrimas la mujer contó que lo aislaron junto a un grupo de detenidos. “Los juntaron y los separaron de los demás, no han sacado a nadie, todos pidieron parol humanitario por sus enfermedades, me cuenta mi esposo que muchos lloran, están desesperados y la atención no es suficiente”.