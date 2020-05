El costo de la belleza y los nuevos cambios en tiempos de coronavirus

Decidimos no abrir el 8 de mayo

Recordemos que muchos salones de belleza en Arizona reabrieron sus puertas el pasado 8 de Mayo después que el gobernador Doug Ducey lo autorizó pero el establecimiento Coiffeur’s salon para el que Frida trabaja decidió esperar. No fue hasta 10 días después que sintieron contar con las herramientas necesarias que lo. hicieron.

Aclaró que en algunas ocasiones los clientes llegan al establecimiento sin mascarilla y a la hora de pintarles el cabello, por ejemplo, no les quieren dañar las mascarillas que ellos compraron. Por esto tuvieron que esperar que llegara el pedido.

"Tuvimos que pedirles que se fueran"

En ocasiones el tratar de buscar un mejor servicio al cliente no termina siendo la mejor opción. Esto nos lo comentó Frida después de que varios clientes que han acudido a su salón de belleza no han estado de acuerdo con los nuevos protocolos que deben seguir para ser atendidos.

“Si de hecho ya ha habido dos clientes que han venido y no han querido ponerse una mascarilla, lamentablemente les hemos tenido que decir que regreses en otro momento si no se sienten cómodos con este método, ya que no solo es un estilista y esa persona. En el salón sino que tenemos cuatro estilistas y cada uno tiene una persona, entonces somos 8 personas en el establecimiento", explicó.