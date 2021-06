El periodista Eduardo Barraza publica “El Halconazo”, un libro sobre la masacre de estudiantes en México de 1971

“Yo crecí en la ciudad de México, aunque soy nativo del estado de Sonora, y me tocó vivir- aunque ere yo un niño- estos acontecimientos…. tanto el de 68 como el 71. Me llegó escribirlo por que es un tema de interés constante y por que hay gente en esta fecha del 2021que quiere saber más, que quiere entender que es lo que pasó. Entonces es algo personal para mi por que viví esa atmosfera ya 10 años después que me hice periodista”, dijo Barraza.