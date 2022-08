Arizona pide a cientos de personas que regresen los beneficios de desempleo obtenidos durante la pandemia

Al igual que el sobrepago administrativo, puede ser causado por varias razones, que incluyen:

• El reclamante informa que él o ella trabajó durante una semana reclamada, pero "involuntariamente subdeclaró la cantidad pagada".

• El reclamante no se dio cuenta de que le estaban pagando en el momento de la separación por el tiempo de vacaciones no utilizado.

• El reclamante dio una razón incorrecta para la separación, porque el empleador "no le dio una razón para la separación al reclamante y el reclamante no tenía motivos para creer que el reclamante fue despedido por culpa suya".