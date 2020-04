Esta joven de Arizona cumplió años en aislamiento mientras se recuperaba del coronavirus

Marisol Rodríguez no sabe como se contagió del coronavirus y aún viviendo bajo el mismo techo con su familia, no pudo recibir un abrazo de ellos el día de su cumpleaños.

“Me preguntaba mucho cuando va a acabar esto...ellos me decían dejame entrar a darte un abrazo si es lo que necesitas”, recordó con la voz entrecortada.

Dijo que presintió la enfermedad días antes de confirmar el diagnostico. “Me intentó abrazar mi mamá y le dije que no me abrazara”, mencionó.

“Si tenía mucha ansiedad, mi doctora me decía que a lo mejor por eso este virus me atacó porque mi sistema inmunológico no tenía fuerza, estaba bajo", comentó.