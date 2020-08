¿Cuándo sería seguro regresar a las escuelas? Autoridades de Arizona lo explican

Phoenix, Az.- El Condado Maricopa durante las últimas semanas ha presentado una disminución considerable en el número de casos positivos por coronavirus así como también en el número de hospitalizaciones motivo que de acuerdo a autoridades puede hacer pensar a la población que ya se está listo para regresar a clases a las escuelas. Sin embargo, quieren informar a la comunidad que están llevando a cabo reuniones con lideres educativos para formar nuevas directrices que hagan seguro el regreso a clases presenciales durante este tiempo de pandemia donde enfatizan no debe bajarse la guardia.

A su vez enfatiza que los datos y estadísticas que el departamento ofrece son pieza clave en las decisiones para considerar un regreso a clases presenciales o no ya que es a través de esta información se muestran las áreas que presentan una mayor propagación de casos por coronavirus .

Hasta este momento no deben abrirse las escuelas en persona

Molina agregó que de acuerdo a la situación por la que el condado aún está pasando donde continúan reportándose un número considerable de casos no es recomendable regresar a clases presenciales en las escuelas, motivo por el cual muchos centros educativos han decidido recurrir a clases en línea o grupos pequeños, pero será a través de un sistema métrico que el departamento de salud del condado Maricopa en colaboración con líderes educativos han puesto en marcha que podría ayudar a que se decida cuando es un buen momento para regresar a las aulas.

“Tiene tres puntos específicos, el primero es que exista un reducción en el número de casos, el segundo es que también haya una disminución en el número de casos que resultan positivos cuando se hacen las pruebas y finalmente que no suba de un porcentaje específico los resultados de casos positivos en la comunidad” recalcó.

También reiteró que no se están dando fechas de un día exacto para regresar a los salones de clases ya que primero deben cumplir con los resultados que el sistema métrico pide ya que de no hacerlo no serán aprobados para volver.