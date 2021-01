Conozca la diferencia entre las tres pruebas de coronavirus disponibles en Arizona

“Los resultados están listos entre 15 minutos a una hora, pero las pruebas rápidas no son tan precisas si usted no tiene síntomas. Si tiene síntomas, esa prueba puede ser útil para usted. Un estudio que hemos hecho indica que en 70% de los casos de personas que no tienen síntomas, la prueba de antígeno no lo capta virus aunque lo tenga”, asegura el director del Instituto de Biodiseño de ASU. “La prueba de PCR o molecular es más sensible, y es capaz de detectar el virus en personas con síntomas, pero también en personas que no tienen síntomas y no saben que tienen el virus”.